Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Алла-такси"?

Сколько серий в сериале "Алла-такси"?

Олег Скрынько 22 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале «Алла-такси» 12 серий. Все эпизоды официально доступны для просмотра на платформе «Смотрим».

По сюжету Алла проживает в деревне, где долгое время состоит в браке с дальнобойщиком по имени Вася и воспитывает своего сына, Юру. Однажды обнаружив измену со стороны мужа, она решает уйти от него. Однако ее планы осложняются из-за влиятельной свекрови Зинаиды, возглавляющей местную администрацию. Коварная женщина не позволяет Алле забрать сына, а также запрещает ей видеться с ним.

Оставшись без семьи и средств к существованию, Алла вынуждена устроиться на работу в таксопарк. Ее появление в жестком мужском коллективе вызывает недовольство со стороны водителей, так как раньше женщины не работали там даже в качестве мойщиц. Тем не менее, среди таксистов есть тот, кто поддерживает и защищает Аллу — Сергей Проскурин. Сможет ли Алла завоевать доверие остальных коллег, вернуть своего сына и выбрать между бывшим мужем, который стремится все исправить, и влюбленным в нее Сергеем Проскурином.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Алла-такси
Алла-такси мелодрама
2024, Россия
0.0
