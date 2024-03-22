Сколько серий в сериале "Алла-такси"?

Наш ответ:

В сериале «Алла-такси» 12 серий. Все эпизоды официально доступны для просмотра на платформе «Смотрим».



По сюжету Алла проживает в деревне, где долгое время состоит в браке с дальнобойщиком по имени Вася и воспитывает своего сына, Юру. Однажды обнаружив измену со стороны мужа, она решает уйти от него. Однако ее планы осложняются из-за влиятельной свекрови Зинаиды, возглавляющей местную администрацию. Коварная женщина не позволяет Алле забрать сына, а также запрещает ей видеться с ним.



Оставшись без семьи и средств к существованию, Алла вынуждена устроиться на работу в таксопарк. Ее появление в жестком мужском коллективе вызывает недовольство со стороны водителей, так как раньше женщины не работали там даже в качестве мойщиц. Тем не менее, среди таксистов есть тот, кто поддерживает и защищает Аллу — Сергей Проскурин. Сможет ли Алла завоевать доверие остальных коллег, вернуть своего сына и выбрать между бывшим мужем, который стремится все исправить, и влюбленным в нее Сергеем Проскурином.