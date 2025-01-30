Сколько серий в сериале "Алиса в пограничье"?

Наш ответ:

«Алиса в пограничье» - фантастический сериал Netflix, созданный японскими кинематографистами. Проект включает в себя 16 эпизодов, но есть вероятность, что однажды будет выпущено продолжение, которого зрители очень ждут.



Кратко напомним завязку сериала. Арису, увлечённый видеоиграми парень из Токио, проводит время с друзьями Чётой и Карубэ. Однажды, дурачась на Сибуе, они провоцируют ДТП и скрываются от полиции. Однако, выйдя из укрытия, обнаруживают, что город пуст. Ночью они замечают билборд с указанием на «игровую арену». Внутри находят телефоны с картой сложности. К ним присоединяются две девушки, одна из которых, Сибуки, объясняет: покинуть арену нельзя — лазер убьёт нарушителя. В первой игре «Живой или мёртвый» участники выбирают между дверями — одна ведёт дальше, другая к смерти. Благодаря логике Арису выживают четверо, но Чёта получает ожог. Они узнают, что для выживания нужно участвовать в новых играх, иначе их казнят