Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Алиса в пограничье"?

Сколько серий в сериале "Алиса в пограничье"?

Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Алиса в пограничье» - фантастический сериал Netflix, созданный японскими кинематографистами. Проект включает в себя 16 эпизодов, но есть вероятность, что однажды будет выпущено продолжение, которого зрители очень ждут.

Кратко напомним завязку сериала. Арису, увлечённый видеоиграми парень из Токио, проводит время с друзьями Чётой и Карубэ. Однажды, дурачась на Сибуе, они провоцируют ДТП и скрываются от полиции. Однако, выйдя из укрытия, обнаруживают, что город пуст. Ночью они замечают билборд с указанием на «игровую арену». Внутри находят телефоны с картой сложности. К ним присоединяются две девушки, одна из которых, Сибуки, объясняет: покинуть арену нельзя — лазер убьёт нарушителя. В первой игре «Живой или мёртвый» участники выбирают между дверями — одна ведёт дальше, другая к смерти. Благодаря логике Арису выживают четверо, но Чёта получает ожог. Они узнают, что для выживания нужно участвовать в новых играх, иначе их казнят

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Алиса в Пограничье
Алиса в Пограничье драма, фантастика, мистика
2020, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше