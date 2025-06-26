Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Агеев»?

Сколько серий в сериале «Агеев»?

Олег Скрынько 26 июня 2025 Дата обновления: 26 июня 2025
Наш ответ:

«Агеев» — российский детективно-драматический сериал, вышедший в 2023 году. Ныне шоу доступно для просмотра на сайте телеканала НТВ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и «Смотрешка». Первый и единственный сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут.

В центре сюжета — оперативник Антон Агеев, который блестяще выполняет свои обязанности, из-за чего руководство снисходительно относится к его колючему характеру и необычному подходу к работе. Правду об Агееве знает только Кира Кириллова, поступившая на службу в тот же отдел пять лет назад. Однажды Кира и Агеев становятся очевидцами убийства. После Агеев осознает, что Кира как-то связана с произошедшим и хранит какой-то секрет.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Агеев
Агеев детектив, драма
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше