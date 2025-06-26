Сколько серий в сериале «Агеев»?

Наш ответ:

«Агеев» — российский детективно-драматический сериал, вышедший в 2023 году. Ныне шоу доступно для просмотра на сайте телеканала НТВ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и «Смотрешка». Первый и единственный сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — 50 минут.



В центре сюжета — оперативник Антон Агеев, который блестяще выполняет свои обязанности, из-за чего руководство снисходительно относится к его колючему характеру и необычному подходу к работе. Правду об Агееве знает только Кира Кириллова, поступившая на службу в тот же отдел пять лет назад. Однажды Кира и Агеев становятся очевидцами убийства. После Агеев осознает, что Кира как-то связана с произошедшим и хранит какой-то секрет.