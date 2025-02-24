Сколько серий в сериале "Афродеревня"?

Меню
Олег Скрынько 24 февраля 2025 Дата обновления: 24 февраля 2025
Наш ответ:

«Афродеревня» - многосерийная комедия, выпущенная каналом ТНТ в феврале 2025 года. На данный момент планируется выпуск одного сезона, который включит в себя двенадцать эпизодов. Станут ли продлевать шоу, неизвестно.

По сюжету Анатолию Столбову 45, и уже несколько лет он управляет деревней Рузское. Он умело расходует бюджет, устраивая застолья и показательные мероприятия для проверяющих из центра. Его дочь Таня уехала в Африку преподавать русский и, наконец, возвращается — не одна, а с группой африканцев, оставшихся без дома из-за бедствия. Анатолий не хочет принимать гостей, но Таня заявляет комиссии, что деревня участвует в международной программе помощи. Чиновники одобряют проект и обещают финансирование. Теперь деревенским приходится мириться с новыми соседями, но когда Таня объявляет, что выходит замуж за одного из них, терпение её отца лопается.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Афродеревня
Афродеревня комедия
2025, Россия
0.0
