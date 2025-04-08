Сколько серий в сериале «Афоня»?

Наш ответ:

«Афоня» — российский комедийно-фэнтезийный сериал, стартовавший на телеканале ТНТ 31 марта 2025 года. Также шоу можно смотреть в онлайн-кинотеатрах PREMIER и «Смотрешка». На данный момент проект состоит из одного сезона, который включает тринадцать эпизодов. Продолжительность каждого — около 23 минут.



В центре сюжета — экс-педиатр, а ныне пенсионер Валентин Семеныч, который живет в однокомнатной хрущевке вместе с дерзким домовым Афоней. Афоня работает в сказочном ГБУ «Жилищник», ревностно относится к порядку и всячески пытается порадовать Семеныча. Однажды Афоня дарит хозяину трехкомнатную квартиру с ремонтом в новостройке. Казалось бы, жизнь налаживается, но Афоне и Семенычу оказывается не так-то просто адаптироваться к новому жилищу. Семеныч в дальнейшем устраивается консьержем. Героям предстоит налаживать отношения между жильцами, решать бытовые проблемы, а также доказать, что подлинная дружба способна преодолевать любые препятствия.