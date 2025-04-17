Меню
Сколько серий в сериале "Адмирал Кузнецов"?

Олег Скрынько 17 апреля 2025 Дата обновления: 18 апреля 2025
Наш ответ:

«Адмирал Кузнецов» - отечественный сериал 2024 года, который завершился после первого сезона. В общей сложности сериал состоит из восьми эпизодов.

Напомним вам сюжет сериала. Николай Герасимович Кузнецов — самый молодой нарком в истории СССР, которому доверили руководство Военно-морским флотом накануне Великой Отечественной войны. Ему предстоит схлестнуться с опытным соперником — главнокомандующим флотом нацистской Германии Эрихом Редером. Обстановка на фронте заставит Кузнецова принимать смелые и порой отчаянные решения, от которых будет зависеть исход важных боёв. Несмотря на разногласия с Верховной Ставкой, он проявит мужество и стойкость. В сериале также есть эмоциональная любовная линия — благодаря героиням Дарьи Урсуляк и Анастасии Микульчиной.

