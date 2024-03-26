Сколько серий в российском сериале "Зло"?

Наш ответ:

В отечественном криминальном сериале «Зло» 12 серий. Премьера последних двух намечена на 29 марта 2024 года. Посмотреть сериал можно на стриминговой платформе wink.



События сериала разворачиваются в 1979 году. В Москве произошло нападение на квартиру известной балерины, в результате которого погибла ее домработница, а нападавшие скрылись с места преступления. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в расследовании этого дела. Тем временем, в Ереване происходит громкое ограбление банка, за которым стоит Махаон - мужчина, специализирующийся на тренировке и выпуске на волю медведей. На первый взгляд, эти два происшествия кажутся совершенно независимыми. Однако, глубже погружаясь в расследование, журналист Ельцов начинает понимать, что он раскопал интригу, чьи кровавые нити простираются до самых верхов власти.