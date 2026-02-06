Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в "Полюби меня снова"?

Сколько серий в "Полюби меня снова"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 февраля 2026 Дата обновления ответа: 6 февраля 2026

«Полюби меня снова» — российская мелодрама 2026 года, выпущенная стримингом «Смотрим» и телеканалом «Россия 1».

Какое количество эпизодов вышло

В «Полюби меня снова» 16 серий, вышедших в рамках одного сезона. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 1 января 2026
  • Серия 2 — 1 января 2026
  • Серия 3 — 1 января 2026
  • Серия 4 — 1 января 2026
  • Серия 5 — 8 января 2026
  • Серия 6 — 8 января 2026
  • Серия 7 — 15 января 2026
  • Серия 8 — 15 января 2026
  • Серия 9 — 22 января 2026
  • Серия 10 — 22 января 2026
  • Серия 11 — 29 января 2026
  • Серия 12 — 29 января 2026
  • Серия 13 — 5 февраля 2026
  • Серия 14 — 5 февраля 2026
  • Серия 15 — 12 февраля 2026
  • Серия 16 — 12 февраля 2026

 

О чем сериал:

Благополучная жизнь Люды Куприяновой рушится в одночасье. После личной трагедии она и муж Павел усыновили мальчика Федю. Спустя годы, когда Люда родила дочь, в семье начались раздоры: свекровь откровенно третировала приёмного сына. Всё оборвала случайная ссора, после которой Федя бесследно исчез. Куприяновы сами оказываются под подозрением, а их история обрастает криминальными тайнами. Помочь Люде найти сына и спасти семью может только следователь Алексей, который становится её последней надеждой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полюби меня снова
Полюби меня снова мелодрама
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Угостил дешевыми сосисками из «Светофора» свою собаку – реакция «убила»: пришлось выкинуть всю пачку
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше