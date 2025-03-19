Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в первом сезоне сериала «Почка»?

Сколько серий в первом сезоне сериала «Почка»?

Олег Скрынько 19 марта 2025 Дата обновления: 19 марта 2025
Наш ответ:

«Почка» — российское авантюрное драмеди, выходящее в онлайн-кинотеатре KION. На данный момент проект состоит из трех сезонов. Дебютный сезон вышел в 2022 году, второй — в 2023 году, тогда как третий стартовал 1 марта 2025 года. Первый сезон «Почки» насчитывает десять эпизодов, тогда как во втором и третьем по восемь серий.

Главной героиней выступает дерзкая и недобросовестная Наталья Кустова, которая работает инспектором пожарной службы. Девушка не гнушается брать взятки. Более того, ради выгоды она готова эксплуатировать каждого на своем пути, включая родных. Наталья уверена, что за деньги можно купить все, но внезапно выясняется, что ей срочно нужна трансплантация почки. При этом подойдет только орган от кровного родственника.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Почка
Почка драма, комедия
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше