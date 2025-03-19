Сколько серий в первом сезоне сериала «Почка»?

Наш ответ:

«Почка» — российское авантюрное драмеди, выходящее в онлайн-кинотеатре KION. На данный момент проект состоит из трех сезонов. Дебютный сезон вышел в 2022 году, второй — в 2023 году, тогда как третий стартовал 1 марта 2025 года. Первый сезон «Почки» насчитывает десять эпизодов, тогда как во втором и третьем по восемь серий.



Главной героиней выступает дерзкая и недобросовестная Наталья Кустова, которая работает инспектором пожарной службы. Девушка не гнушается брать взятки. Более того, ради выгоды она готова эксплуатировать каждого на своем пути, включая родных. Наталья уверена, что за деньги можно купить все, но внезапно выясняется, что ей срочно нужна трансплантация почки. При этом подойдет только орган от кровного родственника.