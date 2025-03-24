Сколько серий в первом сезоне сериала «Первый отдел»?

Наш ответ:

«Первый отдел» — популярный российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году на телеканале НТВ. На данный момент проект включает четыре сезона. Все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Дебютный сезон, вышедший в ноябре 2020 года, состоит из двадцати серий. Длительность каждой — в районе 50 минут. Этот сезон доступен не только на «Иви», но и на платформе «24ТВ».



Шоу повествует о следователе Юрии Брагине, который после годовой командировки возвращается в Санкт-Петербург. Кроме того, велика вероятность, что ему предложат пост главы Первого следственного отдела Первого управления ГСУ. Однако Брагин не стремится делать карьеру, поскольку его призвание — «живые» расследования. В итоге героя отправляют расследовать убийства, случившиеся в небольшом городе в Ленинградской области.