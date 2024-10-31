Меню
Сколько серий в первом сезоне сериала «Лихие»?

Олег Скрынько 31 октября 2024 Дата обновления: 15 сентября 2025
Наш ответ:

«Лихие» — новый российский драматический сериал о беспокойных 1990-х, выходящий в онлайн-кинотеатрах Okko и START. Первые два стали доступны 24 октября 2024 года, тогда как премьера финальной серии состоится 5 декабря. Первый сезон состоит из восьми эпизодов длительностью в районе 52 минут.

По сюжету Павел Лиховцев вместе со своим малолетним сыном и женой проживает в глухой тайге в Хабаровском крае, занимаясь лесничеством, разведением пчел и охотой на медведей. После распада СССР и наступления мятежных 90-х хозяйство Лиховцева терпит крах. Отчаявшись, мужчина откликается на предложение своего соседа, который обещает ему высокооплачиваемую работу. В итоге Лиховцев и его сын Женька оказываются вовлечены деятельность крупной хабаровской ОПГ и превращаются в киллеров.

