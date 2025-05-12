Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий «В парке Чаир»?

Сколько серий «В парке Чаир»?

Олег Скрынько 12 мая 2025 Дата обновления: 12 мая 2025
Наш ответ:

«В парке Чаир» — российский драматический сериал, премьера которого состоялась 26 апреля 2025 года. Проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и «Кино1ТВ». Сезон включает двенадцать серий. Заключительная выйдет 28 июня. Продолжительность каждого эпизода — 51 минута.

Действие начинается летом 1940 года. В центре сюжета — четыре подруги в лице Любы, Ани, Сони и Алины, которые только закончили школу. У каждой из девушек есть свои мечты и надежды на будущее. В первую очередь это связано с обретением счастья в личной жизни. Кажется, что вот-вот эти чаяния получится претворить в жизнь.

В парке Чаир
В парке Чаир драма
2025, Россия
0.0
