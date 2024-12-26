Меню
Сколько серий в новом сезоне "Жуков"?

Олег Скрынько 26 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

16 декабря 2024 года в эфир ТНТ вернулась народная комедия «Жуки». 4 сезон популярного сериала будет состоять из 17 эпизодов и завершится 26 декабря 2024 года.

События разворачиваются спустя полтора года после финала третьего сезона. За это время многое изменилось: альтернативная служба завершилась, но Никита возвращается в Жуки, чтобы уладить бюрократические формальности и наконец насладиться свободой. По этому поводу друзья решают устроить грандиозную вечеринку. На праздник приезжает новый глава области Валентин Юдин. Однако вместо того чтобы присоединиться к веселью, он планирует воспользоваться популярностью ребят для съёмок сюжета о разработчиках. Всё идёт не по плану, и Юдин принимает неожиданное решение — снести деревню Жуки, чтобы построить на её месте современный научный кластер. Московские айтишники вместе с участковым Масловым решают любой ценой сорвать его планы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жуки
Жуки комедия
2019, Россия
6.0
