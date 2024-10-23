Сколько серий в новом сезоне сериала «Невский»?

«Невский» — знаменитый российский криминально-детективный сериал, выходящий на телеканале НТВ. Проект был запущен еще в апреле 2016 года. 7 октября 2024 года в эфире стартовал седьмой сезон, получивший подзаголовок «Близкий враг». Новый сезон будет включать тридцать эпизодов.



Вследствие кровавых событий, случившихся в здании ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в город из столицы прибывает генерал Кондратьев с заданием навести порядок. Из-за внутренних интриг майор Семенов и подполковник Михайлов получают новые должности — отныне они работают в ГУ МВД и принадлежат ко второму отделу Управления уголовного розыска. Они несут ответственность не только за центр Петербурга, но и за всю Ленинградскую область. Тем временем захвативший власть над криминальным миром города Алексей Фомин стремится закрепить свой авторитет. У Фомина появляется грозный соперник. Вместе с тем Евгений Арсеньев, ставший депутатом Госдумы, использует свой новый статус для достижение собственных целей.