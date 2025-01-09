Сколько серий в мультсериале "Киберслав"?

«Киберслав» - новый анимационный сериал, стартовавший на «Кинопоиске» 31 декабря. В общей сложности была выпущена одна серия, тогда как остальные запланированы на 2025 год. Их точное количество, также как и дата выхода, неизвестны. Тем не менее первый эпизод получил крайне положительные отзывы, из-за чего сериал заведомо получил высокий балл.
В альтернативной Древней Руси, где современные технологии соседствуют с древними традициями, богатырь-полукровка Киберслав ведёт расследование жестокого преступления. В мире кибернетических имплантатов, экзоскелетов и гигантских роботов ему предстоит выяснить, кто стоит за нападением на княжескую семью — недовольные жители или зловещая нечисть, заполонившая окрестные леса.
