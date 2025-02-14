Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в каждом сезоне сериала «Сверхъестественное»?

Сколько серий в каждом сезоне сериала «Сверхъестественное»?

Олег Скрынько 14 февраля 2025 Дата обновления: 14 февраля 2025
Наш ответ:

«Сверхъестественное» — популярный американский сериал, в котором сочетаются мистика, фэнтези, хоррор и боевик. Шоу стартовало в сентябре 2005 года и продлилось пятнадцать сезонов. Финальная серия вышла 19 ноября 2020 года. Позже шоу получило спин-офф «Винчестеры», повествующий молодости и приключениях родителей Сэма и Дина.

В первом и втором сезонах «Сверхъестественного» по 22 эпизода, в третьем — 16, в четвертом, пятом и шестом — по 22, в седьмом, восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом и тринадцатом — по 23, а четырнадцатом и пятнадцатом — по 20. Первый и единственный сезон «Винчестеров» насчитывает 13 серий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сверхъестественное
Сверхъестественное драма, боевик, мистика
2005, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше