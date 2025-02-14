Сколько серий в каждом сезоне сериала «Сверхъестественное»?

«Сверхъестественное» — популярный американский сериал, в котором сочетаются мистика, фэнтези, хоррор и боевик. Шоу стартовало в сентябре 2005 года и продлилось пятнадцать сезонов. Финальная серия вышла 19 ноября 2020 года. Позже шоу получило спин-офф «Винчестеры», повествующий молодости и приключениях родителей Сэма и Дина.
В первом и втором сезонах «Сверхъестественного» по 22 эпизода, в третьем — 16, в четвертом, пятом и шестом — по 22, в седьмом, восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом и тринадцатом — по 23, а четырнадцатом и пятнадцатом — по 20. Первый и единственный сезон «Винчестеров» насчитывает 13 серий.
