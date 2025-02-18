Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в дораме «Учебная группа»?

Олег Скрынько 18 февраля 2025 Дата обновления: 18 февраля 2025
Наш ответ:

«Учебная группа» — южнокорейский комедийный боевик, премьера которого состоялась 23 января 2025 года. Сериал на данный момент состоит из одного сезона, который включает десять эпизодов. В России «Учебная группа» доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви». Девятая и десятая серии появятся на стриминге 20 февраля. Продолжительность каждого эпизода — 50 минут. По сюжету, студент ПТУ, чтобы повысить успеваемость, собирает учебную группу. При этом он готов врукопашную защищать своих друзей.

