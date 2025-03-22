Меню
Сколько серий в дораме "Остров сокровищ"?

Сколько серий в дораме "Остров сокровищ"?

Олег Скрынько 22 марта 2025 Дата обновления: 22 марта 2025
Наш ответ:

«Остров сокровищ» - новая юнокорейская дорама, которая сходу привлекла внимание зрителей. Прямо сейчас в эфире транслируется первый сезон, который завершится 12 апреля и будет включать в себя 16 эпизодов. Вероятно, на этом сериал завершится.

Напомним вам содержание нашумевшей новинки. Сюжет посвящен мужчине, который взламывает тайный политический фонд в 2 трлн вон, чтобы выжить. Однако его убивает высокопоставленный человек, желая заполучить деньги. Но счет оказывается пуст, что запускает череду хаоса и предательства. Истинные цели создания фонда раскрываются, ставя под удар всех участников этой смертельно опасной игры. О том, чем все завершится, зрители узнают из предстоящих серий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Остров сокровищ
Остров сокровищ драма, криминал
2025, Южная Корея
0.0
