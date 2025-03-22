Сколько серий в дораме "Остров сокровищ"?

Наш ответ:

«Остров сокровищ» - новая юнокорейская дорама, которая сходу привлекла внимание зрителей. Прямо сейчас в эфире транслируется первый сезон, который завершится 12 апреля и будет включать в себя 16 эпизодов. Вероятно, на этом сериал завершится.



Напомним вам содержание нашумевшей новинки. Сюжет посвящен мужчине, который взламывает тайный политический фонд в 2 трлн вон, чтобы выжить. Однако его убивает высокопоставленный человек, желая заполучить деньги. Но счет оказывается пуст, что запускает череду хаоса и предательства. Истинные цели создания фонда раскрываются, ставя под удар всех участников этой смертельно опасной игры. О том, чем все завершится, зрители узнают из предстоящих серий.