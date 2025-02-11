Сколько серий в дораме «Мышь»?

Наш ответ:

«Мышь» — южнокорейский сериал, в котором детектив сочетается с криминальным триллером. Шоу вышло стартовало в марте 2021 года, а завершилось в мае того же года. Первый и единственный сезон содержит двадцать эпизодов. Продолжительность каждого — 1 час 10 минут.



По сюжету в корейском городе случается ряд зверских убийц. Преступник, получивший прозвище «Охотник за головами», нападает по ночам на одиноких людей и иногда истребляет целые семейства. Население недовольно тем, что полиция ничего не может поделать. В этой связи правительство страны, чтобы избежать появления новых маньяков, рассматривает проект, цель которого — изобрести способ распознавать «ген психопата» еще на эмбриональной стадии. Однажды такая процедура действительно становится реальной. Это приводит к тому, что многие женщины, беременные потенциальными психопатами, вынуждены делать аборты. В центре сюжета — детектив, женщина-продюсер, полицейский и проблемная школьница, чьи судьбы оказались переплетены.