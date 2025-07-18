Сколько серий в дораме "Хороший мальчик"?

Меню
Олег Скрынько 18 июля 2025 Дата обновления: 18 июля 2025
Наш ответ:

«Хороший мальчик» - новая южнокорейская дорама 2025 года, которая начала выходить 31 мая и завершится 20 июля. В общей сложности сериал будет состоять из 16 эпизодов.

Напоминаем вам сюжет шоу. Трое бывших олимпийских чемпионов — вспыльчивый боксёр-золотой медалист, саркастичная «богиня стрельбы» и изящный фехтовальщик-серебряный призёр — из-за финансовых проблем и неудач вынуждены сменить славу на работу в полиции. Объединившись в спецотряд «Олимпийские мстители», они применяют свои спортивные навыки в борьбе с преступностью: боксёрские нокауты, снайперская точность и фехтовальная виртуозность превращают каждую операцию в зрелищное шоу. Но смогут ли они, привыкшие к индивидуальным победам, стать командой? Смесь динамичного экшена, остроумного юмора и ностальгии по былому величию в этой комедийной драме гарантирует яркие схватки, нелепые ситуации и неожиданное второе дыхание для героев.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хороший мальчик
Хороший мальчик комедия, боевик, детектив
2025, Южная Корея
0.0
