Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в дораме "Этот парень - черный огненный дракон"?

Сколько серий в дораме "Этот парень - черный огненный дракон"?

Олег Скрынько 25 марта 2025 Дата обновления: 25 марта 2025
Наш ответ:

«Этот парень – чертов огненный дракон» - южнокорейская дорама, ставшая одним из хитов сезона. 25 марта на экраны вышел 12 эпизод первого сезона, который стал финальным.

Напомним вам сюжет сериала, полюбившегося ценителям мелодрам. 2000-е. Старшеклассница Су-чжон увлеклась онлайн-игрой, где встретила загадочного «Чёрного огненного дракона». Он помогал ей проходить уровни, и вскоре между ними вспыхнули чувства. Решив встретиться в реальности, они столкнулись с разочарованием: красивый герой из сети оказался обычным неуклюжим школьником. Прошло 16 лет. Су-чжон сделала карьеру планировщика в универмаге Ёнсон. Вскоре у неё появляется новый начальник – наследник компании. К её изумлению, в Бан Чжу-ёне она узнаёт того самого парня из давней онлайн-игры!

Этот парень – черный огненный дракон
Этот парень – черный огненный дракон мелодрама, комедия
2025, Южная Корея
9.0
