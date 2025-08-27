Сколько серий в дораме «Дефекты»?

Наш ответ:

«Дефекты» — южнокорейский сериал, в котором сочетаются триллер, криминал и драма. Премьера состоялась 21 июля 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви»?

Сколько эпизодов включает сериал?

«Дефекты» состоят из одного сезона, который насчитывает 8 серий продолжительностью в районе 46–56 минут. Заключительный эпизод вышел 12 августа.

О чем сериал