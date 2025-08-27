Сколько серий в дораме «Дефекты»?

«Дефекты» — южнокорейский сериал, в котором сочетаются триллер, криминал и драма. Премьера состоялась 21 июля 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви»?
«Дефекты» состоят из одного сезона, который насчитывает 8 серий продолжительностью в районе 46–56 минут. Заключительный эпизод вышел 12 августа.
В центре сюжета — главврач крупной больницы Ким Сэ-хи с отличной репутацией. Однако на самом деле она уже долгое время нелегально продает младенцев, от которых родители отказались. Если же приемным родителям ребенок не нравится, они возвращают его обратно, а тайная группировка во главе с Сэ-хи их затем убивает. Один из таких обреченных детей чудом выживает, а через много лет возвращается с целью отомстить.
