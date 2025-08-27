Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в дораме «Дефекты»?

Сколько серий в дораме «Дефекты»?

Олег Скрынько 27 августа 2025 Дата обновления: 27 августа 2025
Наш ответ:

«Дефекты» — южнокорейский сериал, в котором сочетаются триллер, криминал и драма. Премьера состоялась 21 июля 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви»?

Сколько эпизодов включает сериал?

«Дефекты» состоят из одного сезона, который насчитывает 8 серий продолжительностью в районе 46–56 минут. Заключительный эпизод вышел 12 августа.

О чем сериал

В центре сюжета — главврач крупной больницы Ким Сэ-хи с отличной репутацией. Однако на самом деле она уже долгое время нелегально продает младенцев, от которых родители отказались. Если же приемным родителям ребенок не нравится, они возвращают его обратно, а тайная группировка во главе с Сэ-хи их затем убивает. Один из таких обреченных детей чудом выживает, а через много лет возвращается с целью отомстить.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дефекты
Дефекты драма, боевик, триллер
2025, Южная Корея
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше