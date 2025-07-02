Сколько серий в дораме "Цветущий пион"?

Наш ответ:

«Цветущий пион» - китайский сериал, который недавно вернулся на экраны со вторым сезоном. Первый сезон включал 32 эпизода, в рамках второго на сегодняшний день анонсировано 12 эпизодов, но их количество может возрасти по мере выхода. Таким образом, на данный момент общее количество серий составляет 44 эпизода.



Дочь купца Хэ Вэйфан случайно знакомится с известным в Чанъане чиновником Цзян Чанъяном, и они заключают необычный союз — она как талантливый предприниматель, он как влиятельный покровитель. Обладая уникальным даром выращивать редкие пионы и деловой хваткой, Хэ Вэйфан объединяет вокруг себя женщин, которым жизнь не дала легких путей, и вместе они создают процветающую цветочную лавку. Ей приходится бороться с предрассудками и преодолевать трудности в мире, где женщинам редко позволяли вести бизнес. По мере их сотрудничества Хэ Вэйфан открывает для себя другую сторону Цзян Чанъяна: за репутацией «жадного чиновника» скрывается человек чести, искренне преданный своей стране. Их деловые отношения постепенно перерастают в нечто большее, меняя судьбы всех, кто с ними связан.