Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в дораме "Человек с сегодняшнего дня"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 февраля 2026 Дата обновления ответа: 27 февраля 2026

"Человек с сегодняшнего дня" — корейская дорама 2026 года, сразу же полюбившаяся зрителям далеко за пределами родины.

Точное количество серий

В дораме "Человек с сегодняшнего дня" 12 серий. Публикуем подробный график релиза:

  • Серия 1 — 16 января 2026
  • Серия 2 — 17 января 2026
  • Серия 3 — 23 января 2026
  • Серия 4 — 24 января 2026
  • Серия 5 — 30 января 2026
  • Серия 6 — 31 января 2026
  • Серия 7 — 6 февраля 2026
  • Серия 8 — 7 февраля 2026
  • Серия 9 — 20 февраля 2026
  • Серия 10 — 21 февраля 2026
  • Серия 11 — 27 февраля 2026
  • Серия 12 — 28 февраля 2026

О чем сериал:

В центре сюжета — Ын Хо, необычная девятихвостая лиса, которая живёт в своё удовольствие. Она наслаждается всеми прелестями мира людей, но тщательно избегает добрых поступков — ведь одно хорошее дело может лишить её бессмертия. Беззаботное существование переворачивается в один миг, когда случайный инцидент с участием самовлюблённой звезды футбола Кан Си Ёля неожиданно превращает её в обычную смертную девушку. Теперь Ын Хо предстоит привыкать к новой реальности, а их пути с футболистом сталкиваются в череде непредвиденных испытаний и неожиданных открытий, которые меняют всё.

