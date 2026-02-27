Сколько серий в дораме "Человек с сегодняшнего дня"?

"Человек с сегодняшнего дня" — корейская дорама 2026 года, сразу же полюбившаяся зрителям далеко за пределами родины.
В дораме "Человек с сегодняшнего дня" 12 серий. Публикуем подробный график релиза:
В центре сюжета — Ын Хо, необычная девятихвостая лиса, которая живёт в своё удовольствие. Она наслаждается всеми прелестями мира людей, но тщательно избегает добрых поступков — ведь одно хорошее дело может лишить её бессмертия. Беззаботное существование переворачивается в один миг, когда случайный инцидент с участием самовлюблённой звезды футбола Кан Си Ёля неожиданно превращает её в обычную смертную девушку. Теперь Ын Хо предстоит привыкать к новой реальности, а их пути с футболистом сталкиваются в череде непредвиденных испытаний и неожиданных открытий, которые меняют всё.
