Сколько серий в дораме "Человек с сегодняшнего дня"?

"Человек с сегодняшнего дня" — корейская дорама 2026 года, сразу же полюбившаяся зрителям далеко за пределами родины.

Точное количество серий

В дораме "Человек с сегодняшнего дня" 12 серий. Публикуем подробный график релиза:

Серия 1 — 16 января 2026

Серия 2 — 17 января 2026

Серия 3 — 23 января 2026

Серия 4 — 24 января 2026

Серия 5 — 30 января 2026

Серия 6 — 31 января 2026

Серия 7 — 6 февраля 2026

Серия 8 — 7 февраля 2026

Серия 9 — 20 февраля 2026

Серия 10 — 21 февраля 2026

Серия 11 — 27 февраля 2026

Серия 12 — 28 февраля 2026

О чем сериал: