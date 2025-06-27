Меню
Сколько серий в «Что-то положительное»?

Олег Скрынько 27 июня 2025 Дата обновления: 27 июня 2025
Наш ответ:

«Что-то положительное» — российский драматический сериал с элементами комедии, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Okko 16 июня 2025 года. Сезон включает 8 эпизодов. Продолжительность каждого — 25 минут.

В центре сюжета — ученица старшей школы Настя Кравцова, у которой не ладятся отношения ни с родителями, ни с сестрой и братом, ни со сверстниками. Личная жизнь тоже не ладится, поскольку ее парень Марк не воспринимает девушку всерьез. Поворотным моментом в жизни девушки становится положительный тест на беременность. Кажется, что это обернется катастрофой, но на деле Марк вдруг меняет свое отношение к Насте в лучшую сторону. Сама же героиня чувствует, что беременность добавила ей значимости в глазах окружающих. Вскоре выясняется, что тест был ложным, но Настя решает утаить сей факт. В дальнейшем эта ложь становится всепоглощающей.

Что-то положительное
Что-то положительное драма, комедия
2025, Россия
0.0
