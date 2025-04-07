Меню
Сколько серий в аниме Devil May Cry?

Олег Скрынько 7 апреля 2025 Дата обновления: 7 апреля 2025
Наш ответ:

Devil May Cry – вольная экранизация культовой серии видеоигр. Премьера состоялась на Netflix, где были выпущены восемь эпизодов первого сезона. Пока что неизвестно, получит ли сериал продолжение.

Сериал не повторяет сюжет игр, а предлагает альтернативную версию вселенной, вдохновлённую важными элементами франшизы. В историю включены мотивы о прошлом Данте и его отце, его встреча с Леди, а также тема зловещей корпорации. Персонаж Белый Кролик заимствован из манги. Согласно сюжету, мир людей отделён от ада магическим барьером, который Белый Кролик хочет разрушить. Чтобы пробить защиту, он охотится за древними артефактами, а также за амулетом и кровью Данте.

