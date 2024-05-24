Сколько серий в 7 сезоне "911: служба спасения"?

Меню
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 мая 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Седьмой сезон популярного сериала "911: Служба спасения" включает 10 серий, премьера которых состоялась 14 марта, а финальный эпизод выйдет 30 мая. Вопреки своему солидному возрасту, культовая драма продолжает пользоваться популярностью не только в США, но и за пределами Америки.

Сериал раскрывает повседневную работу полицейских, сотрудников "Скорой помощи" и пожарных, которые, рискуя жизнью, сталкиваются с самыми пугающими и шокирующими ситуациями. Их миссия — обеспечить безопасность улиц и помогать нуждающимся. Полицейские, пожарные и парамедики работают плечом к плечу в суровых условиях большого города, балансируя между спасением людей в критических ситуациях и решением личных проблем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

911 служба спасения
911 служба спасения драма, боевик, криминал
2018, США
8.0
