Сколько серий в 7 сезоне "911: служба спасения"?

Седьмой сезон популярного сериала "911: Служба спасения" включает 10 серий, премьера которых состоялась 14 марта, а финальный эпизод выйдет 30 мая. Вопреки своему солидному возрасту, культовая драма продолжает пользоваться популярностью не только в США, но и за пределами Америки.
Сериал раскрывает повседневную работу полицейских, сотрудников "Скорой помощи" и пожарных, которые, рискуя жизнью, сталкиваются с самыми пугающими и шокирующими ситуациями. Их миссия — обеспечить безопасность улиц и помогать нуждающимся. Полицейские, пожарные и парамедики работают плечом к плечу в суровых условиях большого города, балансируя между спасением людей в критических ситуациях и решением личных проблем.
