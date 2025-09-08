Наш ответ:

«Загрузка» - популярный научно-фантастический сериал, выходивший с 2020 по 2025 год.

Синопсис гласит:

В недалёком будущем людям, стоящим на пороге смерти, дают шанс продолжить существование в виртуальной реальности. Скромная сотрудница техподдержки Нора работает в элитном цифровом «загробье» под названием «Лейквью». Туда после аварии по решению своей девушки оказывается загружен беззаботный повеса Нэйтан, неожиданно ставший частью её мира.

Сколько серий в 4 сезоне сериала "Загрузка"

4 сезон сериала «Загрузка» состоит всего из 4-х эпизодов, вышедших на экраны 25 августа 2025 года. Они стали финальными для сериала, выходившего в эфир 5 лет.

Вот список эпизодов:

Wedding Weekend

Workload

Spa Day

Mile End

В чем особенность сериала «Загрузка»

Сериал «Загрузка» придумал сценарист и продюсер Грег Дэниелс, известный по «Офису» и «Паркам и зонам отдыха». Его феномен в том, что он соединяет фантастику и сатиру: за историей о цифровом загробье скрывается остроумная критика общества потребления, технологий и социальных неравенств. Проект одинаково работает как легкая комедия с романтической линией и как философское рассуждение о цене прогресса и самой человеческой жизни.