Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 4 сезоне сериала "Загрузка"?

Сколько серий в 4 сезоне сериала "Загрузка"?

Олег Скрынько 8 сентября 2025 Дата обновления: 8 сентября 2025
Наш ответ:

«Загрузка» - популярный научно-фантастический сериал, выходивший с 2020 по 2025 год.

Синопсис гласит:

В недалёком будущем людям, стоящим на пороге смерти, дают шанс продолжить существование в виртуальной реальности. Скромная сотрудница техподдержки Нора работает в элитном цифровом «загробье» под названием «Лейквью». Туда после аварии по решению своей девушки оказывается загружен беззаботный повеса Нэйтан, неожиданно ставший частью её мира.

Сколько серий в 4 сезоне сериала "Загрузка"

4 сезон сериала «Загрузка» состоит всего из 4-х эпизодов, вышедших на экраны 25 августа 2025 года. Они стали финальными для сериала, выходившего в эфир 5 лет.

Вот список эпизодов:

  • Wedding Weekend
  • Workload
  • Spa Day
  • Mile End

В чем особенность сериала «Загрузка»

Сериал «Загрузка» придумал сценарист и продюсер Грег Дэниелс, известный по «Офису» и «Паркам и зонам отдыха». Его феномен в том, что он соединяет фантастику и сатиру: за историей о цифровом загробье скрывается остроумная критика общества потребления, технологий и социальных неравенств. Проект одинаково работает как легкая комедия с романтической линией и как философское рассуждение о цене прогресса и самой человеческой жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Загрузка
Загрузка комедия, фантастика, детектив
2020, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше