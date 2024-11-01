Сколько серий в 4 сезоне сериала "Убийства в одном здании"?

Меню
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 1 ноября 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Американский комедийный детектив "Убийства в одном здании" на Hulu продолжает радовать зрителей и в 4-м сезоне, который включает 10 эпизодов. В центре сюжета — трое совершенно разных соседей, когда-то объединившихся ради расследования убийства в своём доме. Они начали вести подкаст, который неожиданно стал популярным, а их тру-крайм расследования привлекли внимание всего Нью-Йорка.

В новом сезоне эксцентричное трио вновь берётся за новое дело. Чарльз — пожилой актёр, известный своей давней ролью, с которой он никак не может расстаться. Оливер, бывший бродвейский режиссёр, пытается наладить отношения с сыном и справиться с финансовыми трудностями. Мэйбл, самая молодая в их команде, по-прежнему в поисках себя. Объединённые прошлым расследованием, эти необычные подкастеры, раскрыв уже несколько громких преступлений, снова погружаются в хитросплетения тайны, которая развернётся на страницах их подкаста.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Убийства в одном здании
Убийства в одном здании комедия, криминал
2021, США
8.0
