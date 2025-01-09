Сколько серий в 3 сезоне сериала "Зимородок"?

Наш ответ:

«Зимородок» - один из самых популярных турецких сериалов современности. 3 сезон мелодрамы продолжает выходить в эфир на ТВ прямо сейчас. Сейчас известно, что в рамках сезона будут выпущены по меньшей мере 20 эпизодов. Однако сказать их точное количество на данный момент невозможно.



Ферит — молодой красавец и ловелас, выросший в богатой семье и привыкший жить в своё удовольствие, не думая о будущем. Бесконечные вечеринки и сменяющие друг друга подружки стали для него нормой. Его легкомысленное поведение вызывает разочарование у дедушки, Халиса Аги, уважаемого бизнесмена, который всю жизнь тяжело работал ради успеха семьи. Когда в дом Ферита с обыском приходит полиция, Халис Ага решает вмешаться и женить внука на серьёзной девушке из Антепа. Его выбор падает на Сейран, но сможет ли она изменить Ферита?