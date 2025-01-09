Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 3 сезоне сериала "Зимородок"?

Сколько серий в 3 сезоне сериала "Зимородок"?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Зимородок» - один из самых популярных турецких сериалов современности. 3 сезон мелодрамы продолжает выходить в эфир на ТВ прямо сейчас. Сейчас известно, что в рамках сезона будут выпущены по меньшей мере 20 эпизодов. Однако сказать их точное количество на данный момент невозможно.

Ферит — молодой красавец и ловелас, выросший в богатой семье и привыкший жить в своё удовольствие, не думая о будущем. Бесконечные вечеринки и сменяющие друг друга подружки стали для него нормой. Его легкомысленное поведение вызывает разочарование у дедушки, Халиса Аги, уважаемого бизнесмена, который всю жизнь тяжело работал ради успеха семьи. Когда в дом Ферита с обыском приходит полиция, Халис Ага решает вмешаться и женить внука на серьёзной девушке из Антепа. Его выбор падает на Сейран, но сможет ли она изменить Ферита?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше