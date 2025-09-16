Меню
Сколько серий в 3 сезоне сериала «Основание»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 сентября 2025 Дата обновления ответа: 16 сентября 2025

«Основание» — американский научно-фантастический сериал, основанный на одноименном цикле произведений знаменитого писателя Айзека Азимова. Шоу выходит на стрим-сервисе Apple TV+.

Сколько эпизодов в третьем сезоне «Основания»?

Третий сезон сериала включает 10 эпизодов — столько же, сколько и предыдущие сезоны.

Будет ли четвертый сезон?

Да. В сентябре 2025 года сериал был официально продлен на четвертый сезон.

О чем сериал

По сюжету в далеком будущем люди расселились по разным планетам, но Галактическая империя оказывается на грани краха. Ученый Гэри Сэлдон создает организацию «Основание», цель которой — восстановить цивилизацию после предстоящих катаклизмов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Основание
Основание драма, фантастика
2021, США
7.0
