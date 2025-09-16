Сколько серий в 3 сезоне сериала «Основание»?

«Основание» — американский научно-фантастический сериал, основанный на одноименном цикле произведений знаменитого писателя Айзека Азимова. Шоу выходит на стрим-сервисе Apple TV+.
Третий сезон сериала включает 10 эпизодов — столько же, сколько и предыдущие сезоны.
Да. В сентябре 2025 года сериал был официально продлен на четвертый сезон.
По сюжету в далеком будущем люди расселились по разным планетам, но Галактическая империя оказывается на грани краха. Ученый Гэри Сэлдон создает организацию «Основание», цель которой — восстановить цивилизацию после предстоящих катаклизмов.
Авторизация по e-mail