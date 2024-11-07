Сколько серий в 3 сезоне сериала «Кровавые цветы»?

«Кровавые цветы» — турецкий мелодраматический сериал, который стартовал 5 декабря 2022 года. В России шоу доступно в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Третий сезон начал выходить 30 сентября 2024 года. На данный момент он включает 26 эпизодов, тогда как общее количество серий — 380. Однако эта сага еще продолжается, поэтому количество эпизодов не окончательное.



В центре сюжета «Кровавых цветов» — вражда двух семейств. Из-за их конфликта в далеком прошлом погибла женщина. Ее повзрослевший сын Баран, являющийся наследником могущественного рода, заменяет в качестве патриарха своего больного отца. В то же время семья девушки Дилан управляет собственной шашлычной, тогда как сама она уезжает учиться за границу. Волей судьбы пути Барана и Дилан пересекаются. Они вынужденно вступают в брак, чтобы примирить свои семьи.