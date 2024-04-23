Сколько серий в 3 сезоне сериала "Карпов"?

Меню
Третий сезон криминальной драмы «Карпов» состоит из 32 серий. Премьера сезона состоялась на телеканале НТВ 6 октября 2014. Как и прежде, главную роль исполнил актер Владислав Котлярский, полюбившийся многим отечественным телезрителям.

В третьем сезоне сериала "Карпов" наши персонажи сталкиваются с преступной группировкой, занимающейся торговлей детьми, и ее клиентами — педофилами. Герои стремятся устранить преступников, делая их исчезновение выглядящим как несчастный случай. Однако, несмотря на их усилия, избавиться от них окончательно невозможно, поскольку всегда найдутся другие, готовые занять их место. Параллельно Станислав Карпов решает проблемы в личной жизни, пытаясь забыть прошлое и прослыть обычным семьянином.

