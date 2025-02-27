Сколько серий в 3 сезоне сериала "Белый лотос"?

«Белый лотос» - американская сатира, которая вернулась на стриминге HBO Max 16 февраля 2025 года. Уже известно, что третий сезон станет самым продолжительным из всех и будет состоять из восьми эпизодов (первый включал в себя шесть, а второй - семь).



Кратко расскажем вам о содержании третьего сезона. Как и прежде, героями сериала выступают очень богатые американцы, которые отправляются на роскошный курорт и попадают там в неприятности. На сей раз события разворачиваются в филиале, расположившемся на территории Таиланда. Туда приезжает финансист вместе со своей семьей и тремя взрослыми детьми, а также пара с серьезной разницей в возрасте и три давние подруги, пытающиеся преодолеть разногласия. Всех их ждет незабываемый отпуск,