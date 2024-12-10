Сколько серий в 3 сезоне "Клюквенного щербета"?

«Клюквенный щербет» - популярный турецкий сериал, который продолжает выходить на ТВ. Прямо сейчас завершается третий сезон остросюжетной мелодрамы, состоящий из 14 серий. Пока не ясно, когда зрителям ждать продолжение.
В центре сюжета «Клюквенного щербета» — история двух семей с противоположными взглядами на жизнь, объединённых свадьбой их детей. Одна семья придерживается строгих традиционных устоев, другая — либеральных и современных взглядов. Столкновение культур, конфликты и интриги обостряются, когда в жизни обеих семей начинают всплывать скрытые тайны и разногласия. Сериал исследует темы любви, предательства, семейных ценностей и попыток найти компромисс в условиях непримиримых различий.
Авторизация по e-mail