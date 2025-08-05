Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 3 сезоне "И просто так"?

Сколько серий в 3 сезоне "И просто так"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 августа 2025 Дата обновления ответа: 5 августа 2025

3 сезон сериала «И просто так» стартовал 29 мая 2025 года и завершится 14 августа 2025 года. В общей сложности будет включать 12 эпизодов. Он станет последним для сериала.

Также напоминаем сюжет спин-оффа. «И просто так» — откровенный и трогательный рассказ о жизни после пятидесяти, где новые впечатления нередко сопровождаются потерями. Прошло двадцать лет после событий «Секса в большом городе», но Кэрри, Миранда и Шарлотта всё так же близки. Кэрри ведёт подкаст, Шарлотта увлечена воспитанием дочерей, а Миранда снова учится. Их будни полны неловких моментов, и за ланчем они по-прежнему делятся друг с другом всем, что волнует. Секс звучит реже, чаще — разговоры о потере: близких, привычных мест, себя прежней. Но даже в этом героини остаются стильными и ироничными, а Кэрри учится принимать жизнь такой, как она есть — без объяснений и просто так.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

И просто так
И просто так драма, комедия, мелодрама
2021, США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
Устали доедать салаты? Время размяться! Угадайте, что спряталось на 5 кадрах из советских фильмов (тест)
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше