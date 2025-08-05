Сколько серий в 3 сезоне "И просто так"?

3 сезон сериала «И просто так» стартовал 29 мая 2025 года и завершится 14 августа 2025 года. В общей сложности будет включать 12 эпизодов. Он станет последним для сериала.



Также напоминаем сюжет спин-оффа. «И просто так» — откровенный и трогательный рассказ о жизни после пятидесяти, где новые впечатления нередко сопровождаются потерями. Прошло двадцать лет после событий «Секса в большом городе», но Кэрри, Миранда и Шарлотта всё так же близки. Кэрри ведёт подкаст, Шарлотта увлечена воспитанием дочерей, а Миранда снова учится. Их будни полны неловких моментов, и за ланчем они по-прежнему делятся друг с другом всем, что волнует. Секс звучит реже, чаще — разговоры о потере: близких, привычных мест, себя прежней. Но даже в этом героини остаются стильными и ироничными, а Кэрри учится принимать жизнь такой, как она есть — без объяснений и просто так.