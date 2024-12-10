Меню
Сколько серий в 24 сезоне сериала "Тайны следствия"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 декабря 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

28 ноября 2024 года в эфире канала Россия 1 стартовал новый сезон криминального детектива «Тайны следствия», ставший 24 по счету. Предполагается, что сезон будет состоять из 16 эпизодов и завершится 12 декабря 2025 года.

В Следственном комитете Заневского района наступают перемены: начальник уходит на пенсию, и его место неожиданно занимает полковник Алексей Горчаков. Хотя многие ожидали, что эту должность займет Мария Швецова, руководство принимает другое решение. Новый начальник сразу осложняет рабочую атмосферу, ведь у него с Марией возникают разногласия. Личная жизнь Марии тоже насыщена событиями: Васнецов делает ей предложение и предлагает переехать в новый дом. Тем временем Платонов, заметив обручальное кольцо на ее руке, понимает, что его чувства к ней не угасли.

Тайны следствия
Тайны следствия детектив, криминал
2000, Россия
6.0
Андрей Сомов 10 декабря 2024, 19:04
16,24 Серий то маловато.

Хочется 200 серий как в «Не родись красивой»
10 декабря 2024, 19:04 Ответить
