Сколько серий в 1 сезоне сериала "Сваты"?

Сколько серий в 1 сезоне сериала "Сваты"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 6 июня 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Первый сезон популярного сериала «Сваты» стартовал в 2008 году и состоял всего из двух эпизодов.

В центре сюжета — современная девочка Женя, которая изучает английский язык, разбирается в мобильных телефонах и компьютерах, и мечтает стать президентом страны или его женой. Когда её родители отправляются на отдых в Италию, за Женей должны присматривать бабушки и дедушки. Однако из-за путаницы по телефону присматривать за девочкой приезжают две пары бабушек и дедушек — родители мамы Маши, которые живут в деревне, и родители папы Максима, типичные городские жители. Между сватами начинается соревнование за внимание и любовь внучки. Каждая пара пытается привлечь Женю на свою сторону, используя всевозможные способы: балуя, задаривая подарками, угощая вкусностями и всячески проявляя заботу. Вместе с внучкой они переживают множество приключений и постепенно начинают симпатизировать друг другу. Однако перед самым возвращением родителей Женя неожиданно пропадает, что добавляет интриги в повествование.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сваты
Сваты комедия
2008, Украина
7.0
