Сколько серий в 1 сезоне сериала «Склифосовский»?

«Склифосовский» — российский драматический сериал о медицине, стартовавший в 2012 году. На данный момент шоу включает уже двенадцать сезонов. Первый состоит из 24 эпизодов. Продолжительность каждого — около 45–47 минут. В общей сложности «Склифосовкий» насчитывает уже 224 серии (по 24 в сезонах 1¬–4, и по 16 — в сезонах 5–12). Сериал повествует о профессиональной и личной жизни врачей, работающих в московском НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Главными героями выступают хирург Олег Брагин и его начальница Лариса.
