Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в 1 сезоне сериала «Склифосовский»?

Сколько серий в 1 сезоне сериала «Склифосовский»?

Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Склифосовский» — российский драматический сериал о медицине, стартовавший в 2012 году. На данный момент шоу включает уже двенадцать сезонов. Первый состоит из 24 эпизодов. Продолжительность каждого — около 45–47 минут. В общей сложности «Склифосовкий» насчитывает уже 224 серии (по 24 в сезонах 1¬–4, и по 16 — в сезонах 5–12). Сериал повествует о профессиональной и личной жизни врачей, работающих в московском НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Главными героями выступают хирург Олег Брагин и его начальница Лариса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Склифосовский
Склифосовский драма, мелодрама
2012, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше