Сколько серий в 1 сезоне сериала "Алиса в пограничье"?

«Алиса в пограничье» — японский фантастический сериал, который выходит на стриминговой платформе Netflix.

Синопсис гласит:

Молодой безработный геймер Рёхэй Арису в очередной раз ссорится с отцом и братом и уходит из дома. В Сибуе он встречается с двумя близкими друзьями — один прогуливает работу, другой недавно потерял её. Внезапно в небе появляется загадочный салют, и ребята оказываются втянуты в странную реальность. В опустевшем Токио им приходится участвовать в смертельно опасных играх, где победителям выдают «визу» — несколько дополнительных дней жизни. Но правила жестоки: проигравшие погибают, а тех, кто пытается выйти из игры или не продлевает визу вовремя, уничтожает луч с небес.