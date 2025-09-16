Меню
Сколько серий в 1 сезоне сериала "Алиса в пограничье"?

Олег Скрынько 16 сентября 2025 Дата обновления: 16 сентября 2025
Наш ответ:

«Алиса в пограничье» — японский фантастический сериал, который выходит на стриминговой платформе Netflix.

Синопсис гласит:

Молодой безработный геймер Рёхэй Арису в очередной раз ссорится с отцом и братом и уходит из дома. В Сибуе он встречается с двумя близкими друзьями — один прогуливает работу, другой недавно потерял её. Внезапно в небе появляется загадочный салют, и ребята оказываются втянуты в странную реальность. В опустевшем Токио им приходится участвовать в смертельно опасных играх, где победителям выдают «визу» — несколько дополнительных дней жизни. Но правила жестоки: проигравшие погибают, а тех, кто пытается выйти из игры или не продлевает визу вовремя, уничтожает луч с небес.

Сколько серий в 1 сезоне сериала «Алиса в пограничье»

В первом сезоне вышло 8 эпизодов.

Вот список с датами выхода:

  • Эпизод 1 — 10 декабря 2020
  • Эпизод 2 — 10 декабря 2020
  • Эпизод 3 — 10 декабря 2020
  • Эпизод 4 — 10 декабря 2020
  • Эпизод 5 — 10 декабря 2020
  • Эпизод 6 — 10 декабря 2020
  • Эпизод 7 — 10 декабря 2020
  • Эпизод 8 — 10 декабря 2020
     

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Алиса в Пограничье
Алиса в Пограничье драма, фантастика, мистика
2020, Япония
0.0
