Сколько серий и сезонов в сериале «Золотое дно»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Золотое дно»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 декабря 2025 Дата обновления ответа: 23 декабря 2025

«Золотое дно» — российский драматический сериал в духе хита HBO «Наследники», стартовавший 18 января 2024 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах START, «Иви» и «Амедиатека».

Сколько серий и сезонов включает сериал?

«Золотое дно» на данный момент насчитывает два сезона. Первый, как уже было сказано, вышел в полном объеме 18 января 2024 года. Второй начал выходить 4 декабря 2025 года, а завершится 29 января 2026 года. Дебютный сезон насчитывает 8 эпизодов, а второй будет состоять из 10 серий.

О чем сериал

По сюжету владелец крупного строительного холдинга Алексей Градов умирает, а за его огромное состояние начинают бороться его наследники. Они вступают в конфронтацию с бывшим чиновником и бизнес-партнером Градова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золотое дно
Золотое дно драма
2024, Россия
7.0
