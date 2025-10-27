Сколько серий и сезонов в сериале «Золотая кровь»?

«Золотая кровь» — российский детективный сериал, стартовавший в 2021 году.
Сериал насчитывает на данный момент восемь сезонов по 2 эпизода в каждом:
Светлана, специалистка в области культурологии, случайно оказывается вовлечена в расследование преступления и в итоге становится консультанткой следственной команды. Первое убийство, с которым она сталкивается, касается аниматора, одетого в костюм Наполеона, — инцидент произошел на торжественном приеме. Следующее преступление случилось в саду Эрмитаж: жертвой стал влиятельный бизнесмен, но героиня уверена, что его гибель не имеет никакого отношения к его деловым успехам.
