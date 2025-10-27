Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Золотая кровь»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Золотая кровь»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 октября 2025 Дата обновления ответа: 27 октября 2025

«Золотая кровь» — российский детективный сериал, стартовавший в 2021 году.

Сколько сезонов включает «Золотая кровь»?

Сериал насчитывает на данный момент восемь сезонов по 2 эпизода в каждом:

  • Сезон 1 — «Черный орлов» (2021)
  • Сезон 2 — «Градус смерти» (2021)
  • Сезон 3 — «Чертолье» (2021)
  • Сезон 4 — «Чертов кистень» (2021)
  • Сезон 5 — «Пигмалион» (2025)
  • Сезон 6 — «Взгляд в бездну» (2025)
  • Сезон 7 — «Проклятая коллекция» (2025)
  • Сезон 8 — «Карта Брюса» (2025)

О чем сериал

Светлана, специалистка в области культурологии, случайно оказывается вовлечена в расследование преступления и в итоге становится консультанткой следственной команды. Первое убийство, с которым она сталкивается, касается аниматора, одетого в костюм Наполеона, — инцидент произошел на торжественном приеме. Следующее преступление случилось в саду Эрмитаж: жертвой стал влиятельный бизнесмен, но героиня уверена, что его гибель не имеет никакого отношения к его деловым успехам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золотая кровь
Золотая кровь детектив
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
«Берегись автомобиля» – и неправильных ответов: слабо вспомнить, кем работал Деточкин и эти 6 героев советского кино?
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше