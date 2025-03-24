Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Зимородок»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Зимородок»?

Олег Скрынько 24 марта 2025 Дата обновления: 25 марта 2025
Наш ответ:

«Зимородок» — известный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в сентябре 2022 года. В настоящее время шоу насчитывает три сезона. Все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви» и START. Первый сезон включает 118 серий (в районе 48 минут каждая), второй — 37 серий (длительность — по 2,5 часа и более). Что до третьего сезона, то он будет состоять из 28 эпизодов (в среднем по 2 часа 20 минут каждый).

Сериал повествует о молодом мажоре Ферите из зажиточного и влиятельного семейства. Он ведет беспечную жизнь, полную развлечений. На призывы старших остепениться он не реагирует. Больше всего от выходок Ферита страдает его дедушка Халис, благодаря труду которому семья добилась респектабельности и богатства. Когда же терпение Халиса лопается, он заставляет Ферита жениться на Сейран, девушке из достойной семьи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше