Сколько серий и сезонов в сериале «Зимородок»?

Наш ответ:

«Зимородок» — известный турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в сентябре 2022 года. В настоящее время шоу насчитывает три сезона. Все они доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви» и START. Первый сезон включает 118 серий (в районе 48 минут каждая), второй — 37 серий (длительность — по 2,5 часа и более). Что до третьего сезона, то он будет состоять из 28 эпизодов (в среднем по 2 часа 20 минут каждый).



Сериал повествует о молодом мажоре Ферите из зажиточного и влиятельного семейства. Он ведет беспечную жизнь, полную развлечений. На призывы старших остепениться он не реагирует. Больше всего от выходок Ферита страдает его дедушка Халис, благодаря труду которому семья добилась респектабельности и богатства. Когда же терпение Халиса лопается, он заставляет Ферита жениться на Сейран, девушке из достойной семьи.