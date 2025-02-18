Меню
Ваши билеты в личном кабинете
Сколько серий и сезонов в сериале "Желтый глаз тигра"?

Олег Скрынько 18 февраля 2025 Дата обновления: 18 февраля 2025
Наш ответ:

«Желтый глаз тигра» - отечественный сериал 2018 года, который стал большим хитом среди российских телезрителей. Криминальный боевик включает в себя шестнадцать эпизодов и завершился после одного сезона.

Напоминаем вам сюжет. Калининград, 1988 год. Четверо друзей празднуют выпускной и строят планы на будущее, мечтая разбогатеть на янтаре. Но годы меняют их: романтика сменяется жаждой наживы, а дружба — преступными схемами. Бизнес превращает бывших мечтателей в безжалостных дельцов, готовых на кражи и убийства. Спустя 15 лет один из них оказывается по другую сторону баррикад — теперь ему предстоит бросить вызов тем, с кем когда-то связывали мечты, и остановить криминальный хаос, охвативший янтарный рынок.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Желтый глаз тигра
Желтый глаз тигра боевик, криминал
2018, Россия
0.0
