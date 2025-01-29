Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале "Заступники"?

Сколько серий и сезонов в сериале "Заступники"?

Олег Скрынько 29 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Заступники» - отечественная судебная драма, в основе которой лежат реальные процессы. Сериал состоит из двух сезонов, каждый из которых включает по восемь эпизодов.

Юридическая драма с точной атмосферой СССР 1960-х рассказывает о Нине Метлицкой — талантливом адвокате, ведущем сложные и резонансные дела. Шпионаж, убийства, громкие аферы и мрачные преступления – лишь часть её практики. Но главное испытание впереди: защита тех, кого объявили «врагами народа». Бросая вызов системе и влиятельным фигурам, Нина проходит путь от начинающего юриста до непреклонного борца за справедливость, рискуя карьерой и даже жизнью ради истины. Зрители сходу полюбили сериал за блистательную актерскую игру, достоверные декорации и потрясающие костюмы, тогда как сюжет не дает заскучать все два сезона.

