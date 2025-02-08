Сколько серий и сезонов в сериале «Закон тайги»?

«Закон тайги» — российский детективный сериал, премьера которого состоялась 2 июня 2024 года. Шоу состоит из одного сезона, который включает 32 эпизода.
Главный герой — доблестный полковник Николай Устюжанин, который служит военной контрразведки. Очередная миссия оборачивается провалом и приводит к смерти одного из оперативников. Устюжанин подозревает, что в отделе появился предатель. Он начинает собственное расследование, но начальство его отстраняет от службы. Тогда герой уезжает в отдаленную деревню, где становится управляющим лесного хозяйства. Устюжанину приходится бороться с браконьерами, контрабандистами и другими преступниками.
