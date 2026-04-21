Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале "Высшая мера"?

Сколько серий и сезонов в сериале "Высшая мера"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 апреля 2026 Дата обновления ответа: 21 апреля 2026

«Высшая мера» — криминальный детектив, который выходит на телеканале НТВ. Сериал мгновенно полюбился зрителям благодаря ярким актерам и захватывающему сюжету. Рассказываем, сколько серий «Высшей меры» доступно прямо сейчас.

Точное количество эпизодов и сезонов в шоу

В сериале «Высшая мера» 2 сезона и 24 серии. Премьера первого сезона состоялась 24 июня 2024 года, тогда как второй вышел на экраны 20 апреля 2026 года.

О чем сериал:

События разворачиваются в советскую эпоху, в середине 1970-х — время, которое принято называть «застоем». Однако за внешним спокойствием скрывалось немало преступлений. Фильм использует уникальные архивные кадры тех лет, но на их фоне разворачивается вовсе не скучное, а очень динамичное действие: погони, перестрелки, неожиданные сюжетные повороты и настоящий экшен. В Ярославле в один и тот же день случаются сразу два преступления. Милиции предстоит серьёзно поломать голову, чтобы распутать этот запутанный клубок.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Высшая мера
Высшая мера криминал, детектив, драма
2024, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше