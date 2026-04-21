Сколько серий и сезонов в сериале "Высшая мера"?

«Высшая мера» — криминальный детектив, который выходит на телеканале НТВ. Сериал мгновенно полюбился зрителям благодаря ярким актерам и захватывающему сюжету. Рассказываем, сколько серий «Высшей меры» доступно прямо сейчас.
В сериале «Высшая мера» 2 сезона и 24 серии. Премьера первого сезона состоялась 24 июня 2024 года, тогда как второй вышел на экраны 20 апреля 2026 года.
События разворачиваются в советскую эпоху, в середине 1970-х — время, которое принято называть «застоем». Однако за внешним спокойствием скрывалось немало преступлений. Фильм использует уникальные архивные кадры тех лет, но на их фоне разворачивается вовсе не скучное, а очень динамичное действие: погони, перестрелки, неожиданные сюжетные повороты и настоящий экшен. В Ярославле в один и тот же день случаются сразу два преступления. Милиции предстоит серьёзно поломать голову, чтобы распутать этот запутанный клубок.
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