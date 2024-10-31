Меню
Сколько серий и сезонов в сериале "Второе зрение"?

Олег Скрынько 31 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Криминальный детектив «Второе зрение», вышедший в 2016 году, быстро завоевал популярность среди зрителей и стал настоящей находкой для поклонников жанра. Всего были сняты два сезона. В первом 12 серий, во втором 16 серий.

Зрители наблюдали за непростым путем главного героя, следователя убойного отдела Ефремова, который однажды совершает роковую ошибку: в результате гибнет его коллега и друг, а сам Ефремов теряет зрение. Однако этот трагический инцидент не останавливает его. Ефремов возвращается на службу, и потеря зрения обостряет его другие чувства, превращая их в настоящие инструменты для раскрытия самых сложных преступлений. Теперь он может «видеть» больше, чем многие видящие коллеги, но призраки прошлого не оставляют его в покое. Главный вопрос — сможет ли он найти ответы на давние вопросы и, наконец, исправить свою роковую ошибку?

