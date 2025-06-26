Сколько серий и сезонов в сериале «Все как у людей»?

Меню
Олег Скрынько 26 июня 2025 Дата обновления: 26 июня 2025
Наш ответ:

«Все как у людей» — российский сериал, в котором сочетаются мелодрама и детектив. Проект насчитывает два сезона. Первый, состоящий из четырех эпизодов, вышел в 2021 году, а второй (16 эпизодов) был представлен в 2023 году. Таким образом, общее количество серий — 20.

По сюжету старший следователь Следственного комитета Кира Ардова по долгу службы перебирается из Москвы в городок Междуреченск. Она берется за расследование смерти местного предпринимателя Виктора Бокова. Напарником Киры становится оперативник Олег Вебер. Отношения между ними изначально не складываются.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Все как у людей. Продолжение
Все как у людей. Продолжение мелодрама, детектив
2023, Россия
0.0
