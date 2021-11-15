Меню
Сколько серий и сезонов в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

По состоянию на сентябрь 2021 года был снят и показан один сезон сериала «Вампиры средней полосы», состоящий из восьми серий. Съемки первого сезона сериала проходили в Москве, Смоленске, Московской области, Серпухове с января по декабрь 2020 года с перерывом на карантин в связи с пандемией коронавируса. Премьерный показ первого сезона состоялся с 18 марта по 6 мая 2021 года на видеосервисе Start. 28 апреля 2021 года, еще до показа финальной серии, сериал был официально продлен на второй сезон. Начало его съёмок запланировано на весну 2022 года.

Второй сезон также будет состоять из восьми эпизодов.

