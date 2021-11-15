Сколько серий и сезонов в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)?

Наш ответ:

По состоянию на сентябрь 2021 года был снят и показан один сезон сериала «Вампиры средней полосы», состоящий из восьми серий. Съемки первого сезона сериала проходили в Москве, Смоленске, Московской области, Серпухове с января по декабрь 2020 года с перерывом на карантин в связи с пандемией коронавируса. Премьерный показ первого сезона состоялся с 18 марта по 6 мая 2021 года на видеосервисе Start. 28 апреля 2021 года, еще до показа финальной серии, сериал был официально продлен на второй сезон. Начало его съёмок запланировано на весну 2022 года.